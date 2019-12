Leandra Caetano e Dudu Varello atuaram juntos no espetáculo 'Conto de Natal'. A atriz mirim comentou um pouco sobre sua experiência em cima dos palcos. "A dança, o teatro, a arte de uma maneira geral, me encantam desde os meus dois anos de idade. E fazer parte dessa mega produção com profissionais tão qualificados e renomados está sendo mais um grande aprendizado para mim", disse Leandra.

Dirigida por Dalal Achcar, Leandra se mostrou honrada em poder trabalhar com a diretora. "Ela já foi até diretora do Teatro Municipal e ajudou a popularizar o balé clássico no Brasil. Ter a direção de Corpo de Baile, por Mariza Estrella, é uma honra muito grande", revelou a bailarina e atriz mirim.