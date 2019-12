Fernanda Gentil comemorou a chegada de seus 33 anos neste domingo (23), com um festão na casa de festas Lamartine, no Itanhangá. A apresentadora do 'Se Joga' reuniu amigos, familiares e famosos no evento que contou com a apresentação da cantora Luka.

Entre os que marcaram presença estavam Aline Riscado, a colega de programa Fabiana Karla, o ex-jogador Roberto Dinamite e o cantor Buchecha, que fez um pocket show. A comemoração pelo aniversário de Fernanda Gentil aconteceu um mês depois de sua data oficial de aniversário (23 de novembro). Apresentadora se jogou e dançou até o chão com Aline Riscado. Ah, vale ressaltar que, uma festa no espaço onde Fernanda Gentil escolheu para fazer seu evento não custa menos que R$ 11 mil.