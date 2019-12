Repórter da Record TV, Valéria Valenssa está fazendo cobertura no 'Natal Show do Bola', realizado nesta segunda-feira (23), no Maracanã. O evento conta até com um Papai Noel descendo no gramado do estádio. O 'Natal Show de Bola' conta com várias atrações. Além de Valéria Valenssa, Rodrigo Faro e Ana Hickmann

Promovido pelo Governo do Estado do Rio, o Natal Show de Bola conta com atrações musicais e ofertas de serviços aos cidadãos, como o posto do SINE, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, atendimento da Fundação Leão XIII e o programa Saúde de Bamba, da Secretaria de Estado de Saúde. Pelo menos 70 mil pessoas estão inscritas no evento. A entrada é gratuita.