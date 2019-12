Youtuber Mariana Lewis começa gravação de nova websérie para seu canal

Mariana Lewis começou a gravar nesta segunda-feira (23), a próxima websérie do seu canal 'Demais' no Youtube. 'Leme in Love' foi gravada no Leme, na Zona Sul do Rio. Na série, a protagonista Mariana Lewis, que atualmente mora na Inglaterra há 6 meses e passa férias no Rio, descobre que seu mundo mudo, as amizades, amores... ela descobre que tudo está diferente. A produção é uma comédia romântica dirigida por Quentin Lewis com estréia em janeiro de 2020. 'Leme in Love'conta com a participação dos atores Gabriel Felipe, Nathalia Bazoli, Marcela Leão e Miguel Costa.