Luan Santana mostra apresentação extra da turnê 'Viva' em São Paulo e plateia faz show à parte

'Viva', o DVD mais comentado dos últimos tempos que virou turnê desde a sua estreia em setembro, encerra 2019 destacando o seu intérprete Luan Santana como o cantor do ano com a música 'Quando a Bad bater', uma das mais ouvidas do Brasil nas rádios e em todas as plataformas digitais. O show contou com uma sessão extra na Unimed Hall, em São Paulo, com casa lotada na noite deste domingo (22), e plateia acompanhando do início ao fim.

Assim, Luan encerrou o show em São Paulo por este ano, antes de seguir para o Paraná, onde vai passar o Natal com a noiva Jade Magalhães, os pais, primos, tios e a irmã Bruna. Falando na Bruna, ela estava ao lado dos amigos João Quirino, César Filho, Eliane Mickely e Letícia Gomes entoando o coro dos fãs na noite de ontem.

Luan ainda tem mais apresentação pelo Brasil ainda neste ano: Prado (BA), Salvador (BA), Guarujá (SP) e Brasília (DF), respectivamente nos dias 28/12, 29/12, 30/12 e 31/12. Em 2020, a agenda começa por Maceió (AL), no Villa Mix Private, no dia 3/01.

“Foi realmente uma benção gravar o DVD na Bahia, na terra onde tudo começou, para assim passar o conceito deste projeto. Há pouco mais de 500 anos, navegar era o verbo da vez. Navegar é preciso! Viver é preciso, já dizia o poeta. Que saibamos usufruir da tecnologia sem sermos escravos e usar os meios de navegação para nos conectar com o mundo, dando valor ao abraço que não se digita”, define o cantor, ressaltando a bandeira que levantou em 2019: 'VIVA!’.