Caio Castro é fotografado em passeio com Grazi Massafera e a filha Sofia

O romance entre Caio Castro e Grazi Massafera tem ficado cada vez mais sério. Depois de começar a frequentar a casa da atriz, o galã agora já faz passeio com Grazi 'em família', ao lado da pequena Sofia, fruto do relacionamento de Grazi com o também ator Cauã Reymond.

No início deste mês, Grazi havia publicado a primeira foto do casal junto em seus stories do Instagram, durante um passeio à uma cachoeira. Mas segundos após a postagem, a Paloma de 'Bom Sucesso' voltou atrás e apagou o registro, o que não adiantou muito, já que os fãs da loura já tinham tirado um print. Grazi, inclusive, pediu ao fã clube que conseguiu salvar a foto que apagasse a imagem, mas a coluna também deu um print antes do pedido ser acatado.

Grazi Massafera e Caio Castro em passeio na cachoeira - reprodução Instagram

Grazi e Caio foram vistos juntos pela primeira vez em público durante o aniversário de Luciano Huck, que aconteceu em setembro deste ano, na casa do apresentador. Depois, o novo casal da praça foi flagrado curtindo o Rock in Rio no meio do público no gramado.