Elymar Santos sobe no puf pra fotografar com Ana Hickmann em evento

Elymar Santos foi uma das atrações musicais do 'Natal Show de Bola', evento gratuito do Governo do Estado do Rio, realizado nesta segunda-feira (23), no Maracanã. Nos bastidores, o cantor aproveitou para fotografar ao lado da apresentadora Ana Hickmann. Para tanto, ele surpreendeu ao pegar um puf para conseguir sair no registro da mesma altura da loura. Além de Elymar, os palhaços Patati Patatá e o grupo Swing e Simpatia também tornaram o evento ainda mais especial com suas presenças.