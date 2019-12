De férias em Salvador, ex-BBB Carol Peixinho revela planos para 2020

Ex-participante do BBB 19, Carol Peixinho, que recentemente se mudou para São Paulo, está passando as férias em Salvador, na Bahia, onde passará o Natal com a família. Carol falou sobre o espírito natalino. “Primeiramente o Natal representa o nascimento de Cristo e isso quer dizer espírito de amor, família reunida com troca de amor e alegria, mais que esse espírito de bondade, união, compaixão seja o ano todo.” – Declara ela.



Já para o final do ano Carol tem outros planos. “No réveillon estarei com amigos celebrando a virada em Itacaré, na Bahia, e será incrível curtir estes dias na praia só com gente do bem.” Sobre algum tipo de superstições para a virada ela comenta: “Sem grandes superstições (risos), mas estando na praia sempre pulo as setes ondinhas”, contou ela.



Carol que se mudou recentemente para São Paulo para investir na carreira de atriz, onde esta fazendo curso na escola de atores Wolf Maia. Ela pretende começar 2020 com o pé direito e com muitos trabalhos. “Depois de um 2019 incrível, de mudanças e de muitas surpresas, a vibe para 2020 é trabalho, trabalho e trabalho. Quero trabalhar muito. Certeza que irei realizar muitos projetos e já vou começar o ano fazendo um curso intensivo de TV no Rio de Janeiro", concluiu Carol Peixinho.