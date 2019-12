Influenciador leva bronca do Detran após uso de celular ao volante

O twitteiro Wallace Neguere fez pisou na bola com o Detran. Resultado: levou bronca pública do órgão fiscalizador. Primeiro ele deu um tapa na mão de sua mulher para arrancar o celular dela. Depois, largou o volante e resolveu virar a cabeça para trás, deixando a mulher, que estava no banco carona, apavorada e tentando guiar o carro diante daquele destempero.

"Usar o celular enquanto dirige é infração gravíssima e põe em risco a sua vida e a de outras pessoas que estão no trânsito. Além disso, soltar a direção também é infração. Vamos dar o exemplo aos seguidores que te acompanham e rever essas atitudes?", pediu o Detran. Que papelão...

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Momento em que vc fica sabendo que tudo deu certo... E assim termina uma puxação de saco do caralho. Fica Tisti não gente <a href="https://t.co/ICxqSrm337">pic.twitter.com/ICxqSrm337</a></p>— wallace Neguere (@wrmendonca80) <a href="https://twitter.com/wrmendonca80/status/1208482253631827968?ref_src=twsrc%5Etfw">21 de dezembro de 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>