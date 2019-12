Como a coluna antecipou, Neymar chegou ao Brasil nesta segunda-feira para a festa de 26 anos do surfista Gabriel Medina. A comemoração aconteceu na casa de festas Fares, em São Paulo. Além do craque, estiveram presentes Dandara Mariana, Marco Luque, David Brazil e Thiaguinho. O tema era hippie e esta colunista achou que Thiaguinho não foi avisado (e também não é leitor desta coluna que ninguém lê mesmo). Ficou devendo no quesito visual hippie. O próprio convite enviado pelo bicampeão mundial de surfe tinha design psicodélico para o evento com data, local, e um aviso: 'Convidado não convida'. Thiaguinho, inclusive, nem parou para tirar fotos. Será que ele não estava num bom dia? Eu, hein?