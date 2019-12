Audiomix deixa Jorge & Mateus de fora de cartão de Natal

O clima de paz e amor que reina no Natal não está presente na relação entre a dupla sertaneja Jorge e Mateus e seu empresário (até o dia 31 deste mês) Marcos Araujo, dono da Audiomix, que é um dos maiores escritórios do gênero no Brasil. A dupla e o empresário, num clima de desconfiança e acusações mútuas, rompeu a parceira de mais de uma década e Marcos Araújo deixará de administrar a agenda dos artistas a partir de janeiro. Nesta terça-feira (24), o magnata do entretenimento postou em sua rede social o cartão natalino de sua empresa e a foto dos artistas já não está mais entre os cantores e duplas que ele representa, apesar da parceria durar ainda até o final do mês. Xiiiiii... todo o mercado da música está ansioso pelo desdobramento desta história. Ainda mais agora, que Jorge e Mateus anunciaram que farão um festival ao lado da cantora Marília Mendonça, oferecendo concorrência ao Festival Villamix, que pertence ao ex-parceiro e agora desafeto.