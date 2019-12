Dany Bananinha posa gravidinha em clima de Natal

A ex-assistente de palco do 'Caldeirão do Huck', Dany Bananinha está só curtindo seu presente de Natal antecipado. Grávida de Lara, ela postou uma foto ao lado do namorado, o fisioterapeuta Pedro Koellreutter, e mostrou orgulhosa a barriguinha.

Como esta coluna antecipou, os dois se conheceram em uma academia da Barra da Tijuca e vinham mantendo uma relação não assumida publicamente. Pedro tem dois filhos, de um relacionamento anterior, e é sócio-diretor de uma clínica de fisioterapia. Agora os dois já estão assumidíssimos!