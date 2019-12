Papinha leva a nova namorada para passar o Natal com sua família

O diretor Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha e ex-namorado da Paolla Oliveira, comemorou a noite de Natal com a namorada Jadhe Prottes. O relacionamento parece estar sério mesmo, já que a moça é a primeira namorada do Papinha que passa o Natal com a família dele. Os dois posaram com a cachorrinha que o casal adotou. Aisha é o nome da cadelinha que eles resgataram em uma estrada do Rio. Quem também esteve presente na comemoração foi a ex-mulher de Papinha, Hanna (de vestido estampado), e as duas filhas do diretor Lela Gomes (de macacão vermelho) e Athria (de blusa amarela). Todos são amigos e se dão muito bem, obrigada!