Alex Escobar, apresentador do 'Globo Esporte', utilizou suas redes sociais para fazer um alerta aos seus seguidores. É que o jornalista sofreu um acidente doméstico na última segunda-feira (23), com a queda de uma prateleira de vidro.

"Amigos, prestem atenção com vidro no boxe. Ontem caiu uma prateleira no chão e abriu uma fenda na minha perna. Alguns pontos e repouso é o resultado. Mas poderia ter sido pior. Precisamos ter atenção com os perigos em casa", escreveu Escobar.