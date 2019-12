Fotos! Namorada de Latino presenteia cantor com decoração de Natal da casa

Latino foi surpreendido por sua namorada, a advogada Rafaella Ribeiro, que escolheu um presente diferente de Natal. A loura planejou toda a decoração de natalina da fachada da casa do cantor, deixando o imóvel todo iluminado, como é tradição nos Estados Unidos. A decoração de Rafaella, por sinal, não perde em nada para as dos americanos. "A iluminação da casa foi um presente da Rafa pra mim. Ela me disse que é pra representar a luz que existe em mim. Eu dei um cachorrinho pra ela", contou Latino à coluna. Veja fotos da casa decorada:

Galeria de Fotos Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação Latino é presenteado com a decoração natalina de sua casa divulgação