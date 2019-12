Felipe Titto emociona a mãe ao presenteá-la com um apartamento novo

Dona Sueli, mãe do ator Felipe Titto, se emocionou muito e foi às lágrimas na noite de Natal após ganhar um presentão do filho Global. A matriarca ganhou nada mais, nada menos que, um apartamento novo para chamar de seu. Felipe Titto filmou a reação de dona Suely ao descobrir o presente e compartilhou as imagens com seus seguidores em suas redes sociais.

"Quando eu disse que estava correndo pra te dar um castelo, muita gente achou q era força da expressão... mas tá aí, você merece isso e muito mais. Por tudo que a gente passou e você sempre firme sem nunca demonstrar fraqueza nenhuma, se mantendo sempre forte e servindo como inspiração (pra mim, e pra muitos). Esse “presente” é o mínimo que eu podia fazer fazer por você", escreveu o galã na legenda do vídeo. Assista a reação de dona Suely com o presentão: