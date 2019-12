Alex Júnior, do hit 'Sexta-feira sua linda', retorna ao Brasil depois de turnê na Europa

Após ganhar o Brasil com o sucesso 'Sexta-feira sua linda' e viajar pra Europa, Alex Júnior acaba de retornar ao país depois de uma temporada na Europa. No continente europeu, Alex rodou países como Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e Suíça. Lá, cantou inclusive nas línguas nativas dos países pelos quais viajou. Antes do retorno, passou ainda por Los Angeles, onde produziu seu novo trabalho para o Brasil. O CD tem a produção musical de James Teixeira, que foi o responsável pela mudança de ritmo de Wesley Safadão em sua transição da banda Garota Safada para a carreira solo.