José de Abreu pede a namorada 51 anos mais nova em casamento

Aos 73 anos, José de Abreu mostrou todo seu romantismo e surpreendeu a namorada Carolynne Junger, de 22 anos, ao pedi-la em casamento durante um jantar debaixo do mar das Ilhas Maldivas. De férias no paraíso com a amada, o ator contou com a ajuda de dois mergulhadores que estenderam um cartaz pelo lado de fora do vidro do restaurante. No cartaz estava escrito: "você vai casar comigo?".

O ator comemorou a novidade em suas redes sociais: "ontem pedi minha amada @carolynnejunger em casamento e ela aceitou. Que seja o primeiro de muitos Natais juntos. Te amo, Carol, mais que imaginas. Feliz Natal. Confira o momento do pedido: