Ex-mulher de Hulk recebe apoio da família após jogador assumir namoro com sua sobrinha

Essa vai para você, caro leitor, que achou que não haveria Natal em família depois de todo o escândalo envolvendo o jogador de futebol Hulk, de 33 anos, sua ex-mulher Iran Ângelo e Camila, a nova namorada do craque de 31 anos, que vem a ser sobrinha de sua ex.



O Natal da família Ângelo rolou e foi tudo muito bem, obrigada. Já o novo casal da praça não deu as caras por lá. Enquanto Iran estava em Pipa, no Rio Grande do Norte, acompanhada por sua irmã Rayssa Ângelo e pelo sobrinho Yugnir, respectivamente mãe e irmão de Camila, o jogador virou a noite de Natal em Campina Grande, na Paraíba, na companhia de amigos e possivelmente da nova namorada, que no caso é sua ex-sobrinha.

Camila, a mãe Rayssa, Iran e Hulk - reprodução Instagram



Se em Campina Grande pouco do que rolou na comemoração natalina foi compartilhado na internet, em Pipa teve show de stories no Instagram dos convidados e com direito a muita curtição e indiretas. Rayssa, mãe de Camila, demonstrou todo seu apoio à irmã que teve que engolir a seco o ex assumindo a sobrinha publicamente para imprensa . Ao que tudo indica, a ex-cunhada de Hulk, que agora virou sogra, desaprova por completo a postura do jogador e da filha. "E com Deus e muita dignidade seguimos. Deus cuida de tudo. Obrigada senhor por não deixar ninguém nos destruir", escreveu Rayssa em vídeo onde Iran aparece curtindo a festa ao lado do sobrinho Yugnir, que vem a ser ex-namorado de Marília Mendonça que atualmente namora a influenciadora Mirela Janis, do reality 'De férias com o ex'.

Iran Angelo recebe apoio da família - reprodução Instagram

Falando em Yugnir, ele recebeu toda a gratidão da tia: "Te amo, meu amor Yugnir. Obrigada por tudo", escreveu a loura que tem três filhos com o ex-marido. Antes da separação em agosto, Iran e Hulk iriam oficializar a união de 12 anos agora no final do ano, em cerimônia na Paraíba. Há quem diga que ela chegou da China, onde já morava com os filhos em casa separada do jogador, para ficar de vez no Brasil. Logo que chegou na Paraíba, Iran tratou de trocar seu sobrenome no Instagram. Ela mudou o Hulk para Angelo.