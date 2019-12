Arthur Aguiar recebe amigo que mora no Exterior para o Natal

O clima foi de muita alegria no Natal do ator e cantor Arthur Aguiar. Ao lado da família, a mulher e empresária Mayra Cardi e a filha Sofia Cardi Aguiar, o artista recebeu os amigos, entre eles o empresário e mestre em linguística brasileiro Léo Reis, que vive nos Estados Unidos, e é dono da Dream Language Academy. "Conheço o Arthur desde 2017. Ele faz aulas de inglês comigo e espanhol, via Skype, com uma professora da minha escola. Quando soube que eu estaria no Rio de Janeiro, o Arthur fez o convite para eu passar essa data na casa dele. Foi ótimo conhecer toda essa família maravilhosa", disse Léo Reis à coluna.