Justiça libera a propaganda da bebida 'Skol Beats 150 BPM'

Quem acompanha a coluna já sabe que DJ Polyvox, criador da batida 150 BPM do funk, está processando a gigante das bebidas AMBEV por apropriação intelectual. De acordo com o processo de número 1129258-76.2019.8.26.0100 que tramita na Comarca de São Paulo, o artista alega que o nome idealizado por ele está sendo usado sem autorização para publicidade da bebida ‘Skol Beats 150 BPM’. No processo, ele pediu que as propagandas que utilizam-se do nome da batida sejam retiradas de circulação. Pois a Justiça acaba de conceder uma liminar que revoga a decisão. Com isso, a campanha está liberada.



Na decisão do último o dia 21, o desembargador Natan Zelinschi de Arruda entendeu que como o nome ‘150 BPM’ está vinculado diretamente a Polyvox, e o mesmo consta na embalagem da bebida roxa sem sua autorização, a publicidade de ‘Skol 150 BPM’ deveria ser retirada do ar.