Thiago Martins está de namorada nova

Thiago Martins, o Ryan de 'Amor de Mãe', está de namorada nova. A eleita é a modelo Talita Nogueira. Eles estão juntos desde agosto e a moça estava na gravação do DVD dele, '7550 Dias', que aconteceu no início de dezembro, em uma praia do Rio. Talita passou o Natal com a família do namorado, que contou a novidade nas redes sociais.

"Esse presente não foi o Papai Noel que me trouxe, não! Foi Deus! Feliz Natal magrela", escreveu Thiago na legenda de uma foto em que aparece ao lado da amada. A coluna procurou a assessoria do ator, que não quis se pronunciar sobre o assunto até o fechamento desta edição.