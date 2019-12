Whindersson Nunes brinca com clique ousado: 'Homem nu não quer briga com ninguém'

Whindersson Nunes e Luísa Sonza escolheram como destino para as festas do fim de ano um dos locais mais paradisíacos e caros do mundo: as Ilhas Maurício. Nesta quinta-feira (26), o humorista postou uma foto onde aparece completamente nu pegando sol e brincou com o clique ousado na legenda: "Um homem quando está nu não quer guerra com ninguém".



Quase ao mesmo tempo, Luísa postou outro clique em sua rede social comemorando a tranquilidade do local. Mas, a cantora mostrou que estava devidamente vestida com um biquíni bem cavado branco.