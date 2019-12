Thaiz Schmitt está de volta ao Brasil após temporada de estudos fora

Depois de passar oito meses em Los Angeles, nos Estados Unidos, estudando inglês e artes cênicas, Thaiz Schmitt está de volta ao Brasil e disposta a focar em sua carreira de atriz. A ex-coelhinha da Playboy posou para as lentes da fotógrafa Jessica Santos e exibiu um corpo perfeito durante uma campanha publicitária."Sempre escutava das pessoas que era mais difícil se manter em forma nos Estados Unidos e quando fui morar lá eu constatei isso. Eu adoro comer e tive que pegar pesado nos treinos para me manter em forma", lembra atriz e modelo que já tem planos para 2020. "Quero novos desafios e trabalhar mais e mais, modelando e atuando. Me sinto mais mulher, mais madura e mais preparada em todos os sentidos", disse Thaiz.