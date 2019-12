Chega ao fim o namoro de Isabella Santoni e Caio Vaz

Isabella Santoni está solteira. Depois de quase dois anos de namoro com o surfista Caio Vaz, a relação chegou ao fim há um mês. A atriz, que já começou a gravar a 'A História de Pedro Dom', série da Amazon sobre o traficante da zona sul do Rio morto pela polícia em 2005, embarca hoje para passar o Réveillon em Fernando de Noronha. Já Caio está na Praia de Nazaré, em Portugal, surfando ondas gigantes com amigos. A assessoria de imprensa da atriz Isabella Santoni confirmou o término do relacionamento com Caio. "Eles seguem amigos com carinho e respeito um com o outro", diz o comunicado.