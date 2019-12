Philippe Coutinho comemora um ano da caçula com festão no Rio

O jogador Philippe Coutinho aproveita o período de folgas no futebol, por conta das festas do final de ano, não só para ficar perto da família como para festejar os aniversários das duas filhas no Brasil. Logo mais, ele e a mulher Aine vão dar um festão na comemoração de um ano da caçula, Esmeralda, dois dias depois da celebração de Maria. A mais velha completou quatro anos e escolheu o tema LOL Surprise. Já para a menor, o casal optou por enfeites e ornamentações que lembrem um circo.

O aniversário vai acontecer também na badalada Casa de Festas Folia Encantada na Barra da Tijuca, no final da tarde de hoje. O jogador do Bayern de Munique, na Alemanha, pediu aos organizadores uma enorme tenda de circo, vários artistas para apresentações circenses e um cardápio completo incluindo pipoca, algodão doce, pirulitos, entre outras delícias. Muitos jogadores do futebol brasileiro e do exterior, que estão no Rio para curtir o Réveillon, estão confirmados na lista de convidados.

