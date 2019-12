Neymar embarca com amigos em jatinho para passar o Réveillon na Bahia

Depois de uma passadinha rápida em Punta del Este, cidade turística no litoral do Uruguai, Neymar e a sua já manjada entourage (leia-se: os parças) estão seguindo para Barra Grande, na Bahia, onde vão passar o Réveillon 2020. No início da tarde desta sexta-feira (27), o atacante do Paris Saint-Germain postou uma foto em sua rede social na porta de um jatinho com o grupo. Na legenda, ele escreveu: "Partiu BAHÊA".

Desde o ano passado, Neymar fechou os comentários do Instagram e só quem ele segue pode deixar alguma mensagem. Por uma inocente curiosidade, essa colunista aqui deu uma olhadinha e viu que vários famosos brincaram com a viagem do craque e de Gabriel Medina como Wesley Safadão, Rafael Zulu e Léo Santana. Ah! Ele recebeu também recadinhos de algumas amigas já o esperando na área.

A mansão alugada há quase três meses fica em Taipu de Fora, de frente para o mar, tem um heliponto ,um lago artificial e oito suítes.