Cristina Mortágua decide não cobrar judicialmente o ex-namorado

Cristina Mortágua se reuniu com seu advogado Marcelo Luiz Carvalho Zeny (o mesmo que lutou pelos direitos de seu filho Alexandre em relação ao pai Edmundo) e decidiu que, apesar de ter o comprovante de uma transferência no valor de R$ 5 mil feita para a conta do filho de seu ex-namorado, André Gama Vasconcellos, não vai cobrá-lo judicialmente. A empresária não quer pensar na possibilidade de estar frente a frente com André novamente, e tomou a decisão de esperar, por enquanto, o depósito da dívida.

O advogado criminalista que vai representá-la na ação baseada na Lei Maria da Penha, ainda está sendo mantido em segredo pela apresentadora, assim como as provas legais cabíveis. No domingo, 15 de dezembro, Cristina fez um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, contra André após uma briga. De acordo com o registro, ele teria urinado no quarto do casal e, após ela pegar um produto de limpeza e acender a luz para limpar o local, o ex começou gritar e soltar palavrões.