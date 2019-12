'Bela tem me inspirado', diz Claudia Leitte, atração do Pré-Réveillon do Rio

Claudia Leitte vai ser a principal atração do Pré-Réveillon do Rio que acontece amanhã, na Marina da Glória e, agitada como sempre, a cantora adianta que não vai deixar ninguém parado. Tem mais: ela esconde o jogo com relação ao repertório escolhido para brindar 2020 com os cariocas, revela que teve um ano excelente, conta sobre a emoção pelo nascimento de Bela e assume que já está com tudo pronto para o Carnaval.



Você sempre trabalha (e muito!) nessa época do ano e todo mundo sempre espera um super show. O que você está preparando para esse Pré-Réveillon no Rio?

Preparamos algumas surpresas para esse show. Vai ser muito massa, vamos esquentar o Rio e colocar todo mundo para dançar. Meu lema é ninguém parado (risos). Trarei um vasto repertório, que passará por todas as fases de minha carreira até agora, parando em 'Bandera Move'. Tá demais, espero que o publico goste bastante.



Como é logística para fazer os shows do final de ano com filhos, sendo um bebê, e marido?

Tenho uma logística muito organizada quanto a isso e conto com a ajuda de minha mãe para cuidar de meus filhos. Meu marido me dá uma mão enorme também. É uma parceria linda!



O ano de 2019 foi especial para você por conta do nascimento de Bela e também agora pelo lançamento do seu quinto álbum de estúdio, 'Bandera Move'. Dá para fazer um balanço e contar alguma novidade já para 2020?

Obviamente o ponto alto foi o nascimento de Bela em 2019, o acontecimento mais especial para a vida toda. Além disso, o Carnaval desse ano foi incrível porque a gente veio com uma música linda chamada 'Saudade' em homenagem à minha terra, Salvador. Fiz Carnaval grávida de quase cinco meses e foram cinco dias de folia. Cada dia me apresentei por 5h, 6h, e eu me senti ainda mais forte e certa de que eu nasci para fazer Carnaval. Foi desafiador e maravilhoso. Grávida, eu também terminei de fazer o meu álbum novo, foi sensacional e lançá-lo agora em etapa, também está sendo maravilhoso. Bela está me inspirando muito.



Quinto álbum solo, inúmeras canções e fora os hits do tempo do 'Babado Novo'. Como escolher o repertório?

Sou uma cantora de palco. Toda vez que eu produzo música, eu imagino a luz, o cenário, como essa música vai acontecer ao vivo e esse álbum passou por esse processo, inevitavelmente. Independente de ser uma música mais agitada, mais para dançar ou de ser uma música para provocar, o álbum tem que ter uma energia que vá direto nas pessoas, que faça o movimento gostoso com o público. Sempre canto me vendo no palco quando gravo um álbum.



Carnaval 2020 já está logo ali. O que você prepara?

Preparo grandes surpresas, se preparem!Já temos tudo idealizado e estamos organizando cada detalhe. Vai ser lindo demais. Estou muito ansiosa para o Carnaval e o friozinho na barriga só aumenta! (risos)



Mais uma temporada do 'The Voice Kids', a sua terceira consecutiva e você disse recentemente que se surpreende a cada ano. É verdade?

Estou no 'Kids' há três temporadas, mas estou na família 'The Voice' desde a primeira. São muitos anos. Acho que por mais que esteja há tanto tempo sentando nessa cadeira, eu sempre fui ali pensando em fazer o show do outro, isso tem exercitado em mim o altruísmo mais puro. O 'The Voice' tem sido cada ano mais especial na minha vida, não só artisticamente falando. Sou apaixonada por crianças e nunca deixo de me surpreender.