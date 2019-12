Campeão do 'Mestre do Sabor' é um velho conhecido dos jurados

Campeão da primeira temporada do 'Mestre do Sabor', Gabriel Coelho era bom, muito bom por sinal, mas o que a Globo não mostrou é que ele trabalhou durante anos com o badalado chef Felipe Bronze e dois dos jurados da atração ajudaram o ex-patrão a montar o primeiro restaurante tempos atrás. Aliás, Gabriel é um velho conhecido de Claude Troisgros por ter participado de outro reality de culinária. Ele fez parte do time de chefs do apresentador francês em 'The Taste Brasil' segunda temporada em 2016 e ficou em sexto lugar na disputa. No ano seguinte, a noiva de Gabriel, Júlia Tricate, venceu a competição. Que mundo pequeno, não é mesmo?