Participantes do 'Popstar' marcam confraternização em boate após a final

Amanhã tem a grande final do 'Popstar' ao vivo e os participantes já escolheram o lugar onde vão festejar o encerramento da terceira temporada. Danilo Vieira, Eriberto Leão, Helga Nemetik, Totia Meireles, Yara Charry e Jakson Follmann sobem ao palco para disputar o título do reality e o prêmio de R$250 mil e a confraternização acontece no Lalu Lounge Barra, zona oeste do Rio. A apresentadora Taís Araújo encabeça a lista dos 150 convidados do evento.