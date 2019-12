Simone, da dupla com Simaria, faz nova plástica nos seios

Simone, da dupla com Simaria, fez uma nova cirurgia nos seios. A sertaneja se submeteu a uma cirurgia plástica para corrigir o resultado de um outra operação, realizada há quatro anos. "Quando eu engravidei do Henry, os meus seios caíram. Eu fui a uma médica e fiz a cirurgia e tudo bem. Passaram-se quatro anos, e o meu seio do lado esquerdo cedeu. Ficou diferente um do outro. Sabe quando você está desgostosa da vida, não está feliz com o que está vendo no espelho?", explicou a cantora em seu Instagram.

Os shows de Réveillon da dupla Simone e Simaria em Fortaleza estão mantidos: "Fui no Jorge Cambraia (cirurgião plástico), ele já ajeitou está tudo bonitinho, durinho, tudo muito sensual. Estão muito fofos esses peitinhos. Eu estou muito feliz. Estava precisando realmente, não estava contente, agora vou virar o ano turbinada, jeitinho de mocinha, bontinha. É bom demais se sentir bem. Dei uma repaginada na coleguinha para 2020 entrar bem", concluiu