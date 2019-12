Acelera, Rubinho! Ex-piloto de Fórmula 1 chega atrasado em aeroporto

A coluna pode até perder um amigo, mas não perde a piada e sabe quem é a bola de vez? Rubens Barrichello. O nome do ex-piloto da Fórmula 1 arrancou gargalhadas entre os passageiros no saguão do Aeroporto de Guarulhos na última quinta-feira (26) ao ser revelado em alto e bom som o seu atraso para embarcar em um voo para Córdoba, na Argentina. Ele e o filho Eduardo, o Dudu. O repórter Sandro Barbosa da TV Band, em São Paulo, foi quem enviou o vídeo. Rubinho, que sempre soube lidar bem com as gozações sobre a época da Ferrari por ficar atrás do alemão, Michael Schumacher, não deve ter ficado chateado com as piadas. Entramos em contato com a assessoria de Barrichello para saber se ele conseguiu chegar ao seu destino e estamos esperando a resposta.

Olha só quem está atrasado para o voo. pic.twitter.com/th1K2aVfbj — Sandro Barboza (@Osandrobarboza) December 26, 2019