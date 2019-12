Sabrina Sato compartilha foto estilosa da filha e brinca: 'Aceitem'

Que Sabrina Sato é assumidamente uma mãe coruja todo mundo sabe, mas a sua filha Zoe também contribui e muito para a fama da apresentadora. Na manhã deste sábado (28), a pequena posou toda estilosa e Sabrina não teve como não compartilhar o clique em sua rede social. A mulher do ator Duda Nagle ainda brincou com a legenda: "Isso não é uma pose. Eu simplesmente paro assim. Aceitem.". Zoe completou um ano de idade no final do mês passado e já anda pelo apartamento da família em São Paulo. Ela também 'fala' bastante, mas ninguém consegue entender direito. Puxou a quem?