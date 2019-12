Monique Elias tem perfil em rede social hackeado

A influenciadora digital Monique Elias teve seu perfil no Instagram hackeado na manhã deste sábado (28). A confirmação da invasão aconteceu logo depois da publicação de alguns posts de suicídio, que chegou a assustar os seus seguidores. Recentemente, Monique lançou o livro, 'Eu já Existia', onde ela conta sobre a infância difícil em Nilópolis, na Baixada Fluminense, as dificuldades para sair de um primeiro relacionamento abusivo, e o preconceito que diz ter sofrido por ser casada com Itamar Serpa Fernandes, 78, dono da Embelleze. Monique soma 824mil seguidores no Instagram e tem 112mil inscritos no seu canal no YouTube, o 'No Pique da Nique'.