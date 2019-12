Emanuelle Araújo comemora sucesso de single e anuncia álbum para início de 2020

Emanuelle Araújo está mesmo focada em priorizar a sua carreira de cantora em 2020. Depois de se despedir da personagem Zuleika em ‘Orfãos da Terra’ e fechar um ciclo de vários trabalhos seguidos na Globo, ela lançou o single ‘Hotel Estrelas’ no último dia 17 e o clipe, gravado em um estúdio em Nova York, no Brooklyn, durante uma temporada que a cantora passou na cidade, superou as expectativas de visualizações nas redes sociais.

“As pessoas estão gostando e eu precisava fazer um clipe que estivesse sincronizado com toda a essência do meu álbum, com a energia desse projeto, que é íntimo, potente, natural e sincero”, diz Emanuelle Araújo.

‘Hotel das Estrelas’ faz parte do novo álbum da cantora, ‘Quero viver sem grilo’, que chegará ao mercado, nos próximos meses, pela gravadora Deck. O projeto é uma homenagem ao Jards Macalé, sendo composto somente por músicas do compositor e produtor musical.

Emanuelle, que está passando as festas do final de ano na Praia do Patacho, em Alagoas, começou a carreira como apresentadora do programa infantil ‘Via Láctea’, na Tv Aratu, em Salvador, e esse tornou conhecida nacionalmente em 1999 após substituir Ivete Sangalo como vocalista da Banda Eva, onde ficou até 2002. Em 2004 fundou a banda Moinho e já são 15 anos à frente do grupo.