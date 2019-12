Larissa Manoela usa look diferente em passeio de barco e fãs não perdoam:'É Iemanjá?'

Larissa Manoela está aproveitando a folga antes do Réveillon para curtir as delícias de Barra de São Miguel, em Alagoas. Vaidosa que só ela sempre posta seus looks nas redes sociais para compartilhar com seus seguidores o seu bom gosto, só que no início da tarde deste sábado (28), justamente no dia que completa 19 anos, ela escolheu para passear de barco um figurino fez uma confusão na cabeça dos fãs. Larissa usava um vestido branco, por cima de um maiô da mesma cor e um arco de conchas e pérolas na cabeça. "Acho que ela quis homenagear Iemanjá. Mas não era melhor usar azul?", questionou uma internauta. "É Iemanjá?", quis saber a segunda e a terceira completou."Deusa ou Iemanjá mais linda deste planeta. A roupa ficou linda!".





Ver essa foto no Instagram Começando esse dia de comemorações Obrigada por tudo meu Deus #19daLari Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela) em 28 de Dez, 2019 às 8:59 PST