'Uma linda amiga que eu tive', lembra Claudia Mauro de Daniella Perez

A atriz Claudia Mauro usou as redes sociais para fazer uma homenagem a Daniella Perez, filha da autora Glória Perez neste sábado (28), dia em que completa 27 anos de morta. Ela e Dany eram amigas desde a infância e chegaram a dançar juntas na Companhia de Jazz Carlota Portella, no Jardim Botânico, zona sul do Rio . "Uma amiga linda que tive. Dany era cheia de luz, de alegria, com a dança na alma. Éramos felizes e sabíamos. Que exista outra dimensão, outro universo e que um dia a gente se reencontre. Te amo, minha amiga", escreveu na legenda de uma montagem de fotos das duas e completou: "Ainda hoje não acredito... A vida é realmente ilógica e há tantas situações que não compreendemos, e nunca compreenderemos".

Daniella foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992 pelo ator Guilherme de Pádua, e a então mulher, Paula Thomaz.

Glória Perez também lembrou a data ao publicar um vídeo de Daniela Perez dançando com um gato em uma sala. "28/12/1992, um dia que não para de doer. Nossa casa já foi assim, só música, dança e alegria", escreveu a escritora na legenda do post.