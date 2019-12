'Seja sempre o que você é e não o que os outros querem', manda indireta Hulk

E a novela do trio Hulk, Iran Ângelo e Camila continua. No final da tarde deste sábado (28), o atacante do Shanghai SIPG postou uma foto em que aparece ao lado dos três filhos - Ian, de 10, Tiago, de 8, e Alice, de 6 - e escreveu uma indireta com endereços e remetentes não revelados: "Nunca deixe que os elogios o iludam e as críticas o abalem. Seja sempre o que você é e não o que os outros querem que você seja", postou o jogador. Foi a primeira vez que ele se manifestou na web após assumir o namoro com a sobrinha da ex, Camila.

Desde o início da semana passada Hulk e a ex-mulher, Iran Ângelo de Souza estão no olho do furacão por conta do fim do casamento de 12 anos e o romance assumido do jogador com a sobrinha da mãe dos seus três filhos.