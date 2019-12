Mãe de Jorge Fernando morre aos 95 anos

Hilda Rabello, mãe do diretor Jorge Fernando, morreu neste domingo (29), aos 95 anos. A matriarca da família estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, com problemas respiratórios. O velório e a cremação vão acontecer nesta segunda-feira (30), às 13h30, na capela 1 do Crematório da Penitência.

Desde a morte do filho, em 27 de outubro, a atriz vinha enfrentando uma tristeza profunda. O diretor morreu aos 64 anos, vítima de uma parada cardíaca. Os dois eram muito ligados. Hilda deu entrada no hospital com uma pneumonia, mas seu quadro se agravou e ela foi transferida para o CTI, onde morreu nesta manhã.