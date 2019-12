Retrospectiva de 2019 com os 11 grandes furos da Coluna

Em 15 de abril, fiz minha estreia no jornal O DIA como colunista principal. Nascia a Coluna Fábia Oliveira. Não vou mentir para você: foi um misto de frio na barriga com sangue nos olhos, porque se tem uma coisa que eu gosto é de desafio. Saímos de 4 milhões para 16 milhões de views. Nessa retrospectiva gostosa de ler, você vai reviver cada bafo que aqui publicamos. A gente separou os 11 grandes furos (tínhamos mais, mas o espaço não dava) que começaram nessa humilde coluna e tomaram conta do país. Aliás, aproveitamos a oportunidade para agradecer a você, caro leitor, que é primordial para o sucesso da coluna. Continue com a gente!



IRMÃO PERDIDO

E vamos começar com a descoberta do irmão perdido de Anitta, o furo mais importante desta coluna. Após duas semanas de apuração, a gente publicou, em 16 de outubro, que a Poderosa tinha um meio-irmão que morava na Baixada Fluminense. A identidade de Felipe Terra foi preservada até que o teste de DNA desse positivo. Aliás, fomos nós que publicamos primeiro o resultado do exame. Felipe é fruto de um relacionamento antigo entre Mauro Machado - o Painitto - e Cleide Terra. O rapaz, inclusive, é o primogênito de Mauro que, além de Anitta, é pai de Renan. De quebra, Anitta ganhou a sobrinha Letícia, que é a cara da



O COMEÇO E O FIM

Esta colunista foi a primeira a jogar no ventilador a viagem romântica de cantora e Pedro Scooby a Bali, na Indonésia. Enquanto os dois curtiam discretamente sem postar nada nas redes sociais, a coluna publicou um vídeo no dia 31 de maio, em que os dois foram fl agrados juntos curtindo ao lado de Painitto e de uma amiga da Poderosa. Diante da repercussão, logo no dia seguinte eles assumiram o namoro publicamente. Também noticiamos em primeira mão o término. Procurado, Scooby negou, mas Anitta acabou confirmando o fi m com exclusividade a esta humilde coluna. O namoro de Scooby e Anitta foi marcado por muitas tretas públicas envolvendo a ex-mulher do surfista, Luana Piovani.

BRIGA FAMILIAR

No dia 1 de outubro, Alex Escobar se viu no olho do furacão depois que seu fi lho, Pedro, fez graves acusações a ele no Twitter. O rapaz, na época com 19 anos, reclamava da pensão e dizia que o jornalista não aceitava muito bem o fato de ele ser homossexual e ter um namorado. No fi m das contas, tudo ficou esclarecido e os dois voltaram às boas. Coisa de família, não é?



O BEIJO DA DISCÓRDIA

No dia 20 de julho, a coluna publicou que Thullio Milionário havia beijado uma mulher casada no palco. Beijar mulheres no show é a marca do cantor, inclusive, mas ele não podia imaginar que Luciene Borges fosse casada. A exposição do caso deixou o forrozeiro conhecido, mas também deu a ele uma bela dor de cabeça. Isso porque Luciane ameaçou processar o cantor por ter virado motivo de piada na cidade em que mora com a família. No fi m das contas, tudo acabou em pizza. Luciene usou seu Instagram para pedir desculpas a Thullio, ao marido e ao fi lho pelo ocorrido.



NOVO CASAL

Desde outubro que esta coluna vinha de olho em Paolla Oliveira e o coach de comportamento Douglas Maluf. Até que a gente finalmente conseguiu confirmar que os dois estavam juntos. A publicação dando conta do novo casal do pedaço aconteceu no dia 15 de novembro. No casamento do maquiador Alê de Souza com Rodrigo Shimoto, no último dia 1º, a gente publicou um vídeo dos dois dançando juntos e se abraçando. Desde outubro que esta coluna vinha de olho em Paolla Oliveira.



PULADA DE CERCA

A coluna descobriu que André Marinho - que havia participado do ‘Power Couple’ com a mulher, Drika Marinho - tinha uma amante. Tailane Peixoto é o nome da moça com quem André mantinha um relacionamento extraconjugal há cinco anos. Da relação, nasceu uma menina. O caso veio a público no dia 31 de julho. De lá para cá, muita água rolou. O casal se separou, voltou e foi comemorar a nova chance com os fi lhos na Disney. Tailane seguiu a vida. A coluna soube que André paga pensão.



NA POLÍTICA

No dia 18 de abril, esta coluna noticiou que Thiago Gagliasso estava trabalhando na Secretaria de Cultura do Rio. O convite, segundo ele, havia partido do secretário Ruan Lira. “Por muitos anos trabalhei na parte de entretenimento aqui no Rio e espero colaborar, trazendo investimentos para o Estado através das leis de incentivo, fomentar a cultura e somar nessa nova secretaria”, disse Thiago à coluna na época.



FIM DO CASAMENTO

O fim do casamento de Sthefany Brito com o empresário Igor Raschkovscky após oito anos e meio de convivência também foi noticiado por nós, em 21 de outubro. Na época, a assessoria da atriz confi rmou o término e disse que os dois continuavam amigos. Tinha gente apostando em uma reconciliação - coisa que até o momento não aconteceu. Sthefany retomou sua carreira de atriz e dá expediente em uma novela da Record.



TRETA E SHALLOW NOW

A coluna não imaginava que noticiar a ausência de Luan Santana no DVD de Paula Fernandes, com quem ele gravou ‘Juntos’, dois dias antes de a gravação acontecer, fosse desencadear uma enorme treta pública entre os dois sertanejos. Chateada, Paula Fernandes se disse surpresa quanto à falta do colega no DVD. No entanto, a coluna descobriu que Luan nunca havia confirmado presença na produção gravada em Minas Gerais, em junho. Luan, inclusive, foi desaconselhado por sua gravadora, a Som Livre, a participar do DVD, por conta da má repercussão do hit que acabou virando meme na internet. A treta foi tanta que os dois romperam relações.

TRAGÉDIA

No dia 27 de maio, a coluna deu em primeira mão uma notícia que ninguém gostaria de dar:a morte do cantor Gabriel Diniz. O avião em que o sertanejo estava caiu na região da Praiado Saco, no município de Estância, no Sergipe. Um documento do cantor (passaporte) foi encontrado por pescadores em meio aos

destroços do acidente. Gabriel Diniz, que tinha apenas 28 anos e estava estourado nas rádios com o hit ‘Jenifer’, seguia de Salvador para Maceió para celebrar o aniversário da namorada, Karoline Calheiros.



É NAMORO!

A coluna revelou, em primeira mão, o nome do novo namorado de Débora Nascimento. No dia 15 de setembro, a gente publicou que a atriz havia engatado um relacionamento sério com o dermatologista paulista Luiz Perez. Antes, Débora era casada com José Loreto e teve uma separação conturbada, com rumores de traição. Desta relação nasceu a pequena Bella, que tinha 10 meses na época do escândalo. O namoro da atriz com o médico segue de vento em popa. A coluna deseja felicidades!



