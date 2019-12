Scooby detona Piovani: 'Faz a minha caveira para todo mundo! Para de encher o meu saco'

O clima harmonia não reina mais entre Pedro Scooby e Luana Piovani. O surfista detonou a ex em vários stories do seu Instagram no início da noite deste domingo (29). É treta das grandes. É nitroglicerina pura. Tudo começou depois que a atriz publicou um vídeo sobre uma crônica de Martha Medeiros falando de Natal e da figura da Mamãe Noel nos dias de hoje.

"Estava vendo o vídeo da Luana agora em que fala se ela fosse uma Mamãe Noel...Nossa, ela é uma ótima atriz, uma atriz maravilhosa, mas a pessoa que ela está descrevendo ali é a Ângela, só que ela esqueceu de falar no final. Ângela, parabéns pela bela Mamãe Noel que é você e por tudo que você faz! Leva e busca as crianças todos os dias na escola, faz comida, dá comida, ajuda a empregada, leva as crianças no skate. Você é uma Mamãe Noel de verdade. Um beijo", começa ele já explanando.

Pedro ainda reclamou de Luana ter apagado o comentário deixado na sua publicação e debocha que ela deveria, na verdade, é cuidar do namorado e deixá-lo em paz. "Se ele é tão maravilhoso assim, podia ficar com ele e parar de encher o meu saco. Enchia o meu saco quando eu estava com a Anitta, que na verdade parecia ter inveja dela mais do que qualquer outra coisa. Enchia o meu saco quando eu estava com a Cintia. Enfim. Você faz a minha caveira para todo mundo".

Ele voltou a falar que é um pai presente, apesar de Luana espalhar que ele é o oposto. "Desde que nós nos separamos em março, eu fui 14 vezes visitar os meus filhos. Eu rodei o mundo inteiro para estar ao lado dos meus filhos. Me mostra um pai no mundo, que mora em outro país e vá visitar os filhos mais do que eu! Fiquei esse mês de dezembro sem vê-los porque estava gravando um projeto, mas a partir do dia 6 de janeiro, eu vou ficar um mês em Portugal", avisou.

Scooby terminou ainda pedindo para ela parar de tentar jogar as crianças contra ele. "Estava conversando com as crianças outro dia pelo face e ouvi você falar mal de mim. Mas, tudo bem. Eu fiquei calado durante muito tempo, só que resolvi dar uma desabafadinha no final do ano para entrar 2020 mais leve".