Chega ao fim o namoro de Nego do Borel e Duda Reis

Nego do Borel e Duda Reis não estão mais juntos. A coluna descobriu que o casal colocou um ponto final no romance há poucas semanas. O cantor e atriz, que se conheceram através das redes sociais e viraram amigos, assumiram o namoro em junho e até já corria um boato entre os mais próximos que os dois falavam em um possível noivado. A assessoria de Duda Reis foi procurada e confirmou a informação do término do relacionamento.