A atriz e modelo Denise Dias adora essa época do ano e quando o assunto é o que usar como figurino no Réveillon, ela não perde tempo. "Eu amo prata e gosto de equilibrar a sensualidade na hora de escolher o look. Gosto dessa coisa de pernão de fora, de fendas e vestido longo e tudo no tom e na medida certa para ter uma roupa sexy na hora da virada sem ser vulgar", explica Denise.

