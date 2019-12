Jojo Todynho se emociona com problemas de saúde da avó: 'Orei muito e Deus me ouviu'

Jojo Todynho sofreu calada nas últimas semanas. Mas, nesta segunda-feira (30), ela teve uma excelente notícia com os resultados finais de um exame de sua avó Dona Rita Maria, de 74 anos, que descartaram a possibilidade de câncer no estômago. O diagnóstico de pólipos de glândulas fúndicas é bengino e a cantora já pode respirar aliviada.

"Não sei nem o que eu estou sentindo. Passei dias terríveis e eu pedia a Deus para que eu não perdesse a minha fé e ainda falei que eu iria me acovardar, que eu não iria aguentar ver a minha avó doente. Um câncer no estômago é terrível, é grave. O Catra teve e não sobreviveu, a tia de uma conhecida também teve e faleceu rapidamente em três meses. Não iria suportar vê-la sofrer. Orei muito e Deus me ouviu. Deus está no controle.", contou à Coluna.