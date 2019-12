Prometer bomba lista de convidados do Réveillon de Carneiros, em Pernamabuco

Fabinho Cal, da Cal Network, está movimentando o Réveillon Carneiros 2020. Ele é o responsável pela lista de gente que faz e acontece e está chegando no paraíso de Pernambuco para a virada do ano em grande estilo. Fabinho, que tem recebidos os famosos pessoalmente, fez questão de postar fotos ao lado de Sasha Meneghel e Sophia Simon, e também com o casal Pedro Scooby e Cintia Dicker.