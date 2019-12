Carlinhos Maia renova guarda-roupa com peças exclusivas

O influenciador Carlinhos Maia está de guarda-roupa renovado. O rapaz estava em casa no Brasil quando foi surpreendido por nada mais nada menos que 14 caixas de peças exclusivas enviadas pelo seu personal shopper, Hélio Albuquerque, direto de Lisboa. Hélio, que é brasileiro e mora na Europa, garimpou produtos que fossem a cara do Carlinhos e que não estivessem a venda no Brasil.

“O Carlinhos é um cara único e por isso merece peças únicas e exclusivas. Deu trabalho preparar esta surpresa de Natal aele, mas vale a pena. Foi mais um ano vitorioso e a nossa parceria só se fortalece a cada ano.”, conta o profissional da moda que atende também artistas como Wesley Safadão, Ludmilla, Leo Santana, Kevinho, entre outros nomes do meio artístico brasileiro. “As pessoas pensam que trabalhamos apenas para famosos, mas não. Hoje temos uma clientela muito grande fora do meio artístico. Eles podem comprar e ainda receber em casa no Brasil”, lembra de Hélio.



A coluna descobriu com exclusividade a lista dos novos produtos adquiridos pelo influenciador:



1 Perfume Initio

1 Perfume Tabit

4 T-Shirts Balmain

1 Polo Balmain

1 Ténis Nike Jordan React

1 Ténis Nike Air force 1

1 Ténis Off White

1 Ténis Karl Largefild

1 Slide Christian Louboutin

1 Sueter Gucci

1 Sueter Balmain

1 Casaco Karl Largefild

1 Slip-on Zanotti

1 Casaco Jordan