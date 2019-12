Juliana Paes pula e canta em show de Bell Marques em Jericoacoara

Juliana Paes está se divertindo como nunca em Jericoacoara, no Ceará, nos dias que antecedem a virada para 2020. Ela e o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, curtem praia e sol durante o dia e à noite prestigiam os shows do Pré-Réveillon Jonh & John Rocks Jeri, organizado pelos empresários Kako Perroy e Álvaro Garnero. Ontem, o casal assistiu a apresentação de Bell Marques e a atriz cantou, dançou e pulou com os hits do cantor baiano. Aliás, Juliana tambén namorou bastante o pai dos seus dois filhos, Pedro e Antônio. Quem também estava lá era a apresentadora Lívia Andrade.

