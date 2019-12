Diretor de TV entra na Justiça contra médico e hospital por imperícia em filho

O superintendente de jornalismo da RedeTV!, Franz Vacek, entrou na Justiça contra o Hospital Samaritano, no bairro do Higienópolis, São Paulo, e o médico Diogo de Oliveira Souza por imperícia médica. No dia de Natal, o filho do diretor, Paulinho, de 4 anos de idade sofreu um acidente doméstico e teve um corte no supercílio. O garoto chegou a passar por uma cirurgia e quase teve a visão de um dos olhos comprometida por conta de uma cola cirúrgica mal aplicada no pronto-socorro.

"Vou até o final. O meu filho já está bem, mas não posso deixar que esse caso fique impune porque é preciso evitar que novos casos aconteçam. Graças a Deus está tudo certo agora, só que poderia ter acontecido o pior e aí o que seria de mim e da minha família? Fiz o boletim de ocorrência na delegacia, levei meu filho para fazer um exame de corpo de delito e eu quero Justiça".



Vacek contou que recebeu a informação de que o médico não foi afastado de suas funções e o hospital só declarou que irá “abrir uma inspeção ética, para analisar se o profissional feriu algum código e se a ação dele poderá refletir em um afastamento”.



Com relação ao filho, Franz entregou que Paulinho agora criou um trauma de ir ao médico e tem tido pesadelos durante as noites.