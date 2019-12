Que animação é essa, Neymar e Gabriel Medina ?

Se depender da animação de Neymar e Gabriel Medina em Barra Grande nesta reta final de 2019, o próximo ano vai começar com muito gás para os dois amigos. Desde sábado (28), a dupla se diverte nas festas e eventos do Pré-Réveillon da cidade no Sul da Bahia com um grupo de amigos e, hoje, os dois apareceram em um vídeo pulando e dançando na praia. Detalhe: eles parecem que estão fugindo de duas garotas. Eita!!!

Neymar e Gabriel Medina animados em festa na praia fogem de duas meninas; Veja o vídeo: pic.twitter.com/MPXG1y4HvX — Ana Lima (@Anacoralima) December 30, 2019